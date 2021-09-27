Вьетнам планирует возобновлять туристическую отрасль с приоритетом туристам из РФ

Посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой сообщил, что в стране планируется постепенно открывать туристическую отрасль, которая пострадала от пандемии COVID-19. При этом, отметил посол, на Фукуоке приоритет отдается туристам из России.

«Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на туристическую отрасль Вьетнама. В настоящее время Вьетнам планирует постепенно открывать туристическую отрасль для иностранных туристов, при этом приоритет будет отдаваться российским туристам с ноября 2021 года на острове Фукуок», - рассказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Как стало известно ранее, власти Вьетнама готовят программу открытия туристического острова Фукуок для иностранных путешественников, прошедших вакцинацию от коронавируса, в том числе россиян, с октября 2021 года.

Данг Минь Кхой подчеркнул, что перед пандемией коронавируса Вьетнам был популярной страной для путешествий среди российских туристов. В 2019 году число туристов из России во Вьетнаме достигло более 600 тысяч человек.

Ранее в Таиланде отменили карантин для привитых «Спутником V» путешественников. Об этом сообщили в российском генконсульстве в Пхукете.