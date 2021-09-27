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СК опубликовал кадры допроса подозреваемых в подготовке террактов в Уфе

Елизавета Потейчук
10:55 27.09.2021
СК по Башкортостану возбудил уголовное дело по случаю возможной подготовки теракта неонацистами из Уфы.
© Видео: СК РФ по республике Башкортостан © Фото: СК РФ по республике Башкортостан
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Следственный комитет России по Республике Башкортостан по результатам оперативно-разыскных мероприятий ФСБ возбудил уголовное дело по делу о планировании группы людей в Уфе осуществить теракт.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан по результатам оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств)», - сказано на официальном сайте СК РФ.

По предварительным данным, подозреваемый вовлек четверых человек в подготовку к совершению преступления против государственной власти и правоохранительных органов. 19-летний юноша распространял идеи неонацизма среди сообщников, обучал их обращаться с оружием, а также навыкам изготовления самодельных взрывчатых смесей и веществ.

Кроме того, подозреваемый пропагандировал изучение специализированной литературы по тактике боевых действий и иных тренировочных мероприятий в целях получения знаний и навыков для осуществления террористической деятельности. В ходе подготовки к совершению теракта он изготовил самодельное взрывное устройство, найдя необходимую информацию и ресурсы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали неонацистов из Уфы, тем самым прервав возможную попытку совершения теракта. При задержании у преступников обнаружили холодное оружие, самодельное взрывное устройство и портреты лидеров нацистских организаций.

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