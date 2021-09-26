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Защита от морозов и БПЛА: как устроен арктический вариант БМП-3

Владимир Расходчиков
10:12 26.09.2021
Модернизированный под суровые условия Арктики БМП-3 может работать при сверхнизких температурах и обладает новыми системами наблюдения и улучшенной проходимостью.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Внутреннее устройство арктического варианта БМП-3 - бронетранспортера БТ-3Ф, показал главный конструктор специального «КБ Машиностроения» (входит в состав госкорпорации «Ростех») Сергей Абдулов. В эфире «Военной приемки» он подчеркнул, что машина обладает большой вместимостью, при этом даже не пришлось убирать достаточно крупный боевой модуль.

«Все моторно-трансмиссионное отделение расположено в кормовой части, вся передняя часть может быть задействована под перевозку любого груза. Боевой модуль остался на месте. Мы убрали сиденье, кресла десантников убрали. Если мы рассадим личный состав очень комфортно, то в машине поместятся 13 человек. Если же будет плотная рассадка - человек 25 точно влезет», - объяснил конструктор. 

Для работы в арктических условиях БТ-3Ф оснащен автономной системой обогрева, которая обеспечит комфортную температуру внутри даже при - 50℃. Машина оснащена  дистанционно управляемой пулеметной установкой и беспилотным летательным аппаратом для разведки местности. По словам Абдулова, этот БПЛА может находиться в воздухе сутками, а питается энергией он от самой машины по проводу.

«Летательный аппарат он привязной, питается энергией от борта машины, а для того, чтобы машина преодолевала слабонесущие грунты здесь устанавливается широкая гусеница», - рассказал сотрудник «КБ Машиностроения».

БТ-3Ф ранее был показан на форуме «Армия-2021», тогда исполнительный Директор «Курганмашзавода» заявил, что весь экипаж подобных машин будет обучен пилотировать квадрокоптер. Сам же БТ-3Ф оснащен системами видеонаблюдения для лучшего наблюдения за дорогой и обнаружения противника.

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