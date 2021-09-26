На место крушения Ан-26 под Хабаровском прибыли специалисты МАК

На горе Хребтовая под Хабаровском, где потерпел крушение самолет Ан-26, продолжаются работы по разбору обломков и завалов. Параллельно с этим ведутся следственные действия. Об этом рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

«На подготовленную площадку вертолетом была доставлена группа специалистов МАК, криминалисты и дополнительное имущество и продовольствие для обеспечения работы полевого лагеря. В течение дня спасатели оказывали помощь следственным органам в проведении поисковых работ и сборе конструкций самолета», - отметила Потворова.

Накануне спасатели обнаружили на месте крушения бортовые самописцы Ан-26. Их расшифровка позволит восстановить последние минуты полета воздушного судна, а также переговоры экипажа.

Трагедия произошла в минувшую среду, 22 сентября. Самолет Ан-26, осуществлявший проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, пропал с экранов радаров. Это произошло в 38 километрах от Хабаровска. На борту находились шесть членов экипажа. На поиски пропавшего воздушного судна были ориентированы сводные отряды МЧС. Место падения лайнера удалось обнаружить с борта вертолета Ми-8.