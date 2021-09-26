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Названа неожиданная польза горьких огурцов

Роман Захаров
06:44 26.09.2021
По словам биолога-генетика Ирины Мальцевой, горькие огурцы помогают процессу омоложения организма.
Названа неожиданная польза горьких огурцов
© Фото: pixabay
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Качество жизни человека напрямую зависит от его питания. Правильно подобранный рацион может избавить нас от многих проблем со здоровьем и продлить жизнь. О том, какие продукты могут в этом помочь, в интервью радио Sputnik рассказала биолог-генетик, специалист Института функциональной медицины (IFM, США) Ирина Мальцева.

Врач, в первую очередь, сообщила, что клеткам организма человека свойственно обновление. Это, по ее словам,  происходит в процессе аутофагии, или самопоедания, напоминающем уборку «мусора».

«Этот процесс предполагает не вынос из клетки "мусора", а ликвидацию клетки, которая перенасыщена собственными обломками, так называемыми органеллами. Когда погибают старые нежизнеспособные клетки, организм из стволовых клеток строит новые структуры, омолаживая себя», - объяснила медик.

Эксперт добавила, что определенные продукты, которые без труда можно найти в любом магазине, способствуют процессу аутофагии, так как в них присутствуют вещества, подающие клеткам соответствующие сигналы. Например, этими свойством обладают горькие огурцы.

«В тканях огурца вырабатываются особые вещества - кукурбитацины. Именно они придают горечь пристеблевым частям огурца, тем самым "попкам". Так вот, эти горькие "попки" могут подавать клеткам сигналы, чтобы старые и больные, то есть те, которые не функциональны, уходили из жизни. Горькие части огурца запускают некие механизмы, которые способствуют аутофагии», - рассказала Ирина Мальцева.

Она также сообщила, что аналогичное омолаживающее воздействие могут оказывать на организм ягоды физалиса, куркума и соя. Также биолог заверила, что своевременному запуску процессов «генеральной уборки» помогают диета, регулярные физические нагрузки и крепкий сон. Кроме того, по словам специалиста, на процесс омоложения клеток организма может влиять и ограничение калорийности питания на 20-30% суточной нормы.

При этом Мальцева предупредила, что стресс мешает обновлению организма.

«Если человек находится в стрессе, то никакой аутофагии не будет. Стресс выключает все благотворные механизмы в нашем организме, который мобилизует силы для отражения атаки, и у вас нет возможности для обновления клеток», - поделилась знаниями врач.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал про продукты, которые лучше всего подойдут людям, привыкшим что-то жевать во время просмотра телепрограмм.

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