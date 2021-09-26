В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности
В столичном регионе в ближайшие часы ожидается сильный ветер.
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В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.
«Желтый - погода потенциально опасна», - предупреждают синоптики.
В сообщении отмечается, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение в столичном регионе будет действовать до 20.00 воскресенья, 26 сентября.
Ранее ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Москве в ближайшие дни будет дождливая погода.