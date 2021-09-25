Синоптик предупредил москвичей о дождливой погоде

Ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о дождливой погоде в выходные.

«В субботу, воскресенье и понедельник в регионе будет закручиваться своеобразный антициклонический вихрь», - рассказал он в эфире телеканала «Москва 24».

По словам синоптика, температурный фон по-прежнему будет ниже нормы.

Кроме того, из-за непогоды в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Ранее сообщалось, что «старое» бабье лето ожидается в Москве на грядущей неделе, ожидается ясная, солнечная погода, Потепление наступит в следующий вторник и будет продолжаться пять дней.