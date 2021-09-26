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Лучший друг здоровья: назван напиток для предотвращения рака и инсульта

Ян Брацкий
07:14 26.09.2021
Он содержит в себе особые вещества катехины, которые способствуют расщеплению жировых тканей и восполнению энергии.
Лучший друг здоровья: назван напиток для предотвращения рака и инсульта
© Фото: pixabay
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Регулярное употребление зеленого чая позволяет избавиться от целого ряда опасных заболеваний, включая инсульт и некоторые виды онкологии. Об этом заявил японский ученый, доктор сельскохозяйственных наук Еити Фукусима.

«Метаанализ 2021 года, в котором были объединены и проанализированы результаты нескольких исследований, подтвердил, что потребление зеленого чая связано со снижением риска развития очень широкого спектра заболеваний, включая некоторые виды рака, например, рак эндометрия, легких и яичников, а также смерть от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульт», - отметил Фукусима в беседе с изданием Nihon Keizai.

По его словам, это происходит благодаря чайным катехинам, которые обладают мощным антиоксидантным действием.  

В частности, катехины повышают активность особых ферментов, занятых в расщеплении жиров для получения энергии. Кроме того, зеленый чай, поле пяти месяцев его регулярного употребления, снижает вероятность заражения вирусом гриппа.

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