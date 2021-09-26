В стране и мире Лучший друг здоровья: назван напиток для предотвращения рака и инсульта Ян Брацкий Он содержит в себе особые вещества катехины, которые способствуют расщеплению жировых тканей и восполнению энергии. © Фото: pixabay Читайте нас на: Регулярное употребление зеленого чая позволяет избавиться от целого ряда опасных заболеваний, включая инсульт и некоторые виды онкологии. Об этом заявил японский ученый, доктор сельскохозяйственных наук Еити Фукусима. «Метаанализ 2021 года, в котором были объединены и проанализированы результаты нескольких исследований, подтвердил, что потребление зеленого чая связано со снижением риска развития очень широкого спектра заболеваний, включая некоторые виды рака, например, рак эндометрия, легких и яичников, а также смерть от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульт», - отметил Фукусима в беседе с изданием Nihon Keizai. По его словам, это происходит благодаря чайным катехинам, которые обладают мощным антиоксидантным действием. В частности, катехины повышают активность особых ферментов, занятых в расщеплении жиров для получения энергии. Кроме того, зеленый чай, поле пяти месяцев его регулярного употребления, снижает вероятность заражения вирусом гриппа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика