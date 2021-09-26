СМИ: отдельным категориям бюджетников поднимут зарплату с 1 октября

С 1 октября текущего года для ряда работников бюджетных организаций начнется индексация заработной платы. Ее размер будет зависеть от профессии и региона проживания граждан.

По данным «Московского комсомольца», повышение затронет сотрудников спасательных центров МЧС РФ, работников учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других.

Индексация, однако, не затронет тех бюджетников, которые были перечислены в майских указах главы государства, например, медицинских работников и педагогов, поскольку для них соответствующие изменения начнутся с 1 января следующего года.

В среднем, как ожидается, зарплаты россиян увеличатся на 4%. При этом возрастет и размер дополнительных выплат в соответствии с окладом в процентном соотношении.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин дал поручение кабинету министров предусмотреть в бюджете средства на индексацию денежного довольствия военнослужащим страны выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах.