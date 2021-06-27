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Диетолог посоветовал продукт, который можно есть за просмотром телевизора

Кира Карон
06:54 27.06.2021
Эксперт уточнил, какой продукт выбрать для просмотра телевизора.
Диетолог посоветовал продукт, который можно есть за просмотром телевизора
© Фото: pixabay.com
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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал про продукты, которые лучше всего подойдут людям, привыкшим что-то жевать во время просмотра телепрограмм.

Он отметил, что когда люди смотрят телевизор, они не замечают, что едят, и съедают больше, чем нужно. По словам диетолога, лучше всего не совмещать эти два удовольствия.

«Если вы едите хорошую, вкусную еду, это должно быть отдельно от просмотра фильма. На кухне телевизор работать не должен, потому что иначе вы даже не чувствуете и не запоминаете, что едите. Еда должна быть отдельным удовольствием в жизни, телевизор – отдельным», – сказал врач в интервью радио Sputnik.

Также эксперт рассказал о продуктах, которые придут на помощь, если кто-то не может отказаться от привычки что-то жевать во время просмотра фильмов и телепрограмм.

«Тем, кто не может отказаться от еды, я рекомендую взять болгарский перец, нарезать его тонко, как чипсы, очистить и опустить в разные виды специй. Хрустеть он будет как чипсы, а во рту будет вкус разных специй, а не вкус самого перца. За просмотром фильма можно съесть целую тарелку такого болгарского перца, что никакого вреда организму не нанесет, наоборот, принесет только пользу – витамины. Еще можно разложить красиво в миске помидоры, огурцы, листья салата и постепенно брать во время просмотра»,  – рассказал Алексей Ковальков.

Ранее эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Ульяна Румянцева назвала самые полезные летние продукты.

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