Более 50 пострадавших: в США сошел с рельсов пассажирский поезд

Из-за схода с рельсов пассажирского поезда в американском штате Монтана три человека погибли.

«По данным шерифа округа Либерти, подтверждено как минимум три смертельных случая», - говорится в сообщении CBS, который ссылается на источники в полиции.

По последним данным американских СМИ, по меньшей мере 50 человек пострадали при ЧП с поездом. На данный момент спасатели транспортируют пострадавших пассажиров и эвакуируют остальных.

«Согласно предварительной информации, в поезде находились 147 пассажиров и 13 членов поездной бригады», - говорится в сообщении СМИ.

В июле в Альпах сошел с рельсов и упал в реку вагон поезда с школьниками.

В поезде, состоявшем из трех вагонов, находились 54 ученика, в результате схода с рельсов травмы получили 17 из них.