В Альпах сошел с рельсов и упал в реку вагон поезда с школьниками

В Альпах сошел с рельсов и упал в реку вагон поезда. Инцидент произошел на узкоколейной железной дороге в долине реки Мур на юго-востоке Австрии.

В вагоне ехали школьники. В поезде, состоявшем из трех вагонов, находились 54 ученика. В результате схода с рельсов травмы получили 17 из них. Угроза их жизням отсутствует, им оказана первая помощь. Некоторых госпитализировали в соседние города, одного эвакуировали вертолетом.

По данным Kurier, на месте происшествия работают около 30 спасателей, 10 экипажей скорой помощи и два вертолета Красного Креста. Причины схода уточняются.