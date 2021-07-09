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В Альпах сошел с рельсов и упал в реку вагон поезда с школьниками

Егор Левин
13:19 09.07.2021
В поезде, состоявшем из трех вагонов, находились 54 ученика, в результате схода с рельсов травмы получили 17 из них.
В Альпах сошел с рельсов и упал в реку вагон поезда с школьниками
© Фото: feuerwehr-tamsweg.at
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В Альпах сошел с рельсов и упал в реку вагон поезда. Инцидент произошел на узкоколейной железной дороге в долине реки Мур на юго-востоке Австрии.

В вагоне ехали школьники. В поезде, состоявшем из трех вагонов, находились 54 ученика. В результате схода с рельсов травмы получили 17 из них. Угроза их жизням отсутствует, им оказана первая помощь. Некоторых госпитализировали в соседние города, одного эвакуировали вертолетом.

По данным Kurier, на месте происшествия работают около 30 спасателей, 10 экипажей скорой помощи и два вертолета Красного Креста. Причины схода уточняются.

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