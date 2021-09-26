Хабиб прокомментировал победу Усика

Непобежденный экс-чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал выступление украинского боксера Александра Усика в поединке с британцем Энтони Джошуа за звание чемпиона мира в тяжелом весе впечатляющим.

«Впечатляющее выступление», – написал боец в своем Instagram.

Украинский боксер Александр Усик одолел британца Энтони Джошуа в двенадцатираундовом бою и лишил его титулов чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO. Победитель схватки был определен единогласным решением судей