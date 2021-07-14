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МВД разработало регламент контроля за работодателями мигрантов

Ян Брацкий
03:53 14.07.2021
Согласно положениям регламента, контролеры получат право проводить внеплановые документарные и выездные проверки.
МВД разработало регламент контроля за работодателями мигрантов
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Министерство внутренних дел России разработало новый административный регламент для осуществления эффективного контроля за соблюдением правил деятельности трудовых мигрантов. Из документа следует, что отныне контролеры вправе проводить внеплановые документарные и выездные проверки. В ходе этих мероприятий будет выясняться законность нахождения работников на территории страны, полнота соблюдения их трудовых и иных прав работодателями и так далее.

Проект документа обязывает юрлиц не уклоняться от подобного контроля, пишет ТАСС. В случае выявления нарушений, проверяющие будут выносить предостережение о недопустимости нарушений в сфере трудовых отношений с мигрантами.

Ранее стало известно, что мигранты для пребывания в России должны будут получать унифицированный электронный документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории РФ. Согласно проекту закона МВД, такой своеобразный «паспорт» с электронным носителем будет выдаваться сразу на 10 лет.

Отмечается, что после истечения десятилетнего срока действия, документ подлежит замене. Изготавливать такой удостоверяющий личность носитель будут на основе отечественных технологий на защищенной полиграфической продукции.

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