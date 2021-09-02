Диетолог раскрыла способ сохранить фигуру при сидячей работе

Работники офиса много времени находятся в сидячем положении перед монитором. Таким образом они сжигают маленькое количество калорий и при этом во время перерыва плотно обедают. Вследствие этого может появиться лишний вес, рассказала в беседе с радио Sputnik врач-диетолог Анна Белоусова.

«Если мы заботимся о своей фигуре, то не стоит съедать комплексный обед полностью. Мы можем выбрать салат и к нему напиток или второе блюдо и напиток. То есть за счет количества блюд мы сократим калорийную нагрузку. Если мы знаем, что нам с утра и до вечера сидеть в офисе и что калорий мы потратим мало, то значит и потреблять нам их нужно мало», – объяснила она.

По словам Белоусовой, на тех, кто после рабочего дня отправится на тренировку, данное правило не распространяется, так как вечером им предстоит сжечь большое количество калорий.

«Если мы вечером собираемся в спортзал, то мы тратим достаточно много калорий. В таком случае мы можем позволить себе комплексный обед целиком. Но даже если нам очень хочется съесть весь обед, то стоит выбрать салаты без майонезной заправки и не есть гарнир от второго блюда», – сказала специалист.

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