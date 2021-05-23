Фитнестренер рассказал, как похудеть с помощью плавания

Многие люди в преддверии начала пляжного сезона часто вспоминают о том, что они так и не успели за минувший год привести свое тело в порядок, из-за чего некоторые из них в итоге комплексуют и стесняются загорать в публичных местах. Любые тренировки - это достаточно сложный труд, который оказывается посилен не каждому. Однако, существует вариант физической активности, который поможет не только сбросить лишний вес и подтянуть мышцы, но и получить массу удовольствия, и об этом способе в беседе со «Звездой» рассказал фитнестренер Никита Скрипник.

«Однозначно можно похудеть, плавая в водоемах, поскольку плавание является видом физической активности. Выполняя любые виды физической активности, мы увеличиваем частоту сердечных сокращений и тем самым тратим какое-то количество калорий. Какое - зависит от типа плавания и режима: более интенсивный или менее интенсивный. Соответственно, и расход калорий меняется. Во время плавания нагрузку получает сердечнососудистая система и опорно-двигательный аппарат. Как вид двигательной активности - он достаточно полноценный, комплексный и можно его внедрять не просто как отдельный вид двигательной активности, а можно его комбинировать с силовыми видами. Это очень хорошая история, поскольку вода способствует расслаблению мышечной ткани и можно таким образом приводить тело к определенной физической гармонии», - объяснил эксперт.

Специалист при этом подчеркнул, что сочетая плавание с правильным рационом питания, можно достигнуть дефицита калорий, что будет способствовать уменьшению жировой прослойки.

«Соответственно, если в течение дня мы длительное, или интенсивное, или и длительное и интенсивное время плаваем, мы тратим 300-400 калорий - плюс к своей дневной норме расходов калорий. И при соблюдении рациона питания мы можем уйти в дефицит по калориям. То есть, расходовать калорий мы будем больше, чем потребляем, благодаря плаванию. И это будет способствовать уменьшению жировой прослойки тела», - резюмировал тренер.

Ранее диетолог Арина Скоромная назвала лучший, по ее мнению, способ избавиться от лишних килограммов. По словам эксперта, для этой цели идеально подходит ежедневная быстрая ходьба.