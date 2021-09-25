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«Решила исправиться»: синоптик пообещал москвичам солнечную и сухую погоду

Анна Касаткина
19:21 25.09.2021
Перед наступлением «старого» бабьего лета жителям столицы еще предстоит пережить довольно сильные дожди, отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Роман Денисов, RussianLook, globallookpress
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Погода в столичном регионе «решила исправиться» в конце сентября, ожидается, что с 28-го числа будет солнечно и сухо, однако особого тепла ждать не стоит. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В конце этого месяца погода решила слегка исправиться. Во вторник ситуацию над Центральной частью Европейской России возьмет в свои руки антициклон и, начиная с этого дня до конца месяца, а также еще два-три дня октября, он будет господствовать над этой частью нашей страны. Стараниями этого антициклона в регионе ожидается преимущественно солнечная, сухая погода. А вот существенного тепла, к сожалению, ждать не стоит. Особенно прохладно будет по ночам, когда в отдельные ночи температура будет опускаться до слабо отрицательных значений», - рассказал метеоролог.

По его словам, слабые заморозки будут наблюдаться в основном по Московской области, в самой же столице температура ночью будет в районе +1...+5 градусов. Днем, уточнил Леус, будет относительного тепло: к концу месяца воздух прогреется до +11...+15 градусов. Собеседник добавил, что до начала «старого» бабьего лета москвичам еще предстоит пережить довольно сильные дожди - они пройдут ближайшей ночью и днем в воскресенье.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, может ли сентябрь 2021 года стать самым холодным в столичном регионе с начала века.

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