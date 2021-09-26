Кикина может побить рекорд пребывания россиянок в космосе в 2023 году

Единственная девушка в отряде космонавтов «Роскосмоса» Анна Кикина может установить национальный женский рекорд пребывания в космическом пространстве. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на программу полета Международной космической станции.

Согласно этому документу, россиянка отправится на МКС на корабле «Союз МС-22» 21 сентября 2022 года и пробудет там 188 дней до 18 марта 2023 года.

На данный момент российский женский рекорд пребывания в космосе принадлежит Елене Кондаковой, совершившей два полета на орбитальной станции «Мир» суммарной длительностью 178 дней. Мировой рекорд пребывания в космосе установлен американкой Пегги Уитсон, которая за три экспедиции на МКС налетала 666 дней.

Ранее Анна Кикина рассказала, что в современном мире все космонавты имеют универсальные навыки и не разделяются на исследователей и испытателей, как это было когда-то. Также женщины и мужчины космонавты должны иметь необходимые теоретическую и физическую подготовку и постоянно тренироваться.