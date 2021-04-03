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Космонавт рассказала, одинаково ли готовят для полетов мужчин и женщин

Анна Берестовая
00:49 03.04.2021
Сотрудник Роскосмоса объяснила, что всем космонавтам необходимо подготовиться к одинаковым условиям.
Космонавт рассказала, одинаково ли готовят для полетов мужчин и женщин
© Фото: Максим Блинов РИА Новости
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Уже долгое время работать в сфере космонавтики и непосредственно отправиться покорять космические просторы на корабле могут как мужчины, так и женщины. И готовятся к этому они на равных условиях. Об этом рассказала член отряда космонавтов Роскосмоса Анна Кикина.

Она уточнила, что в современном мире все космонавты имеют универсальные навыки и не разделяются на исследователей и испытателей, как это было когда-то. Женщины и мужчины должны иметь необходимые теоретическую и физическую подготовку и постоянно тренироваться.

«Космонавт-женщина реализует свою программу в той же степени, что и космонавт-мужчина», - обозначила она.

Кикина объяснила, что требования к кандидатам одинаковы, ведь «условия в космосе для всех едины». Также она добавила, что наиболее серьезные требования затрагивают здоровье. Для сохранения необходимого состояния требуется все время держать себя в форме и вести здоровый образ жизни.

«Значительная часть допущенных до медицинского отбора претендентов, к сожалению, не проходит его до конца», - указала космонавт в беседе с «360».

Ранее, в этом месяце, 56 лет исполнилось первому в истории выходу в открытый космос Алексея Леонова. Ему вместе с напарником во время сложнейшей операции удалось доказать возможность нахождения человека за пределами космического корабля и во многом определить дальнейшее направление развития космонавтики.

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