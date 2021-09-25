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Лавров оценил идею США провести «саммит демократий»

Анна Касаткина
22:10 25.09.2021
Президент США Джо Байден ранее объявил о проведении саммита лидеров мировых демократий в декабре.
Лавров оценил идею США провести «саммит демократий»
© Фото: МИД России twitter
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«Саммит демократий», инициированный США, начнет раскол мирового сообщества на «своих» и «чужих». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что участников мероприятия Вашингтон будет определять сам, «присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам».

«По сути эта инициатива вполне в духе холодной войны провозглашает новый идеологический "крестовый поход" против всех несогласных», - сказал Лавров на общеполитической дискуссии в ходе 76-1 сессии Генассамблеи ООН.

Министр подчеркнул, что подобная осуществляется на фоне слов президента Джо Байдена о том, что США не хотят разделять мир на противостоящие блоки.

«На деле же "саммит демократий" станет шагом в направлении раскола мирового сообщества на "своих" и "чужих"», - отметил Лавров.

В августе Байден объявил о том, что соберет в декабре лидеров мировых демократий на виртуальный саммит. Как ожидается, встреча будет посвящена трем основным темам: защите от авторитаризма, антикоррупционной борьбе и содействию уважению прав человека.

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