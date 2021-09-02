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В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

Анна Назайкина
06:21 02.09.2021
При заражении COVID-19 и гриппом одновременно риски для здоровья возрастают, необходима вакцинация от каждого вируса, заявила Анна Попова.
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Эпидемиологическая обстановка с ОРВИ в России на данный момент остается стабильной, однако уже начали фиксироваться случаи гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме.

«Сегодня, 2 сентября, ситуация в стране пока стабильная в части заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, но мы уже сегодня регистрируем случаи гриппа, вызванные вирусом гриппа А H3N2, и это не самый лучший прогностический признак», - сказала она.

Кроме того, Попова объявила о начале прививочной кампании против гриппа в Российской Федерации в 2021 году. Пункт вакцинации открылся и на стенде форума, прививку может сделать любой желающий. Роспотребнадзор выступил с рекомендацией привить от этого заболевания не меньше 60% россиян и не менее 75% лиц из групп риска.

Также глава Роспотребнадзора подчеркнула необходимость вакцинации и от гриппа, и от коронавирусной инфекции, так при попадании в организм этих двух вирусов риски для здоровья человека увеличиваются.

«Сегодняшние данные говорят о том, что при попадании двух вирусов в организм одного человека, тем более ослабленным иммунитетом, они суммируют свое негативное влияние», - предупредила Попова.

Она отметила, что между прививками должно пройти не менее месяца. Так, по словам Поповой, можно сначала привиться двумя компонентами препарата от COVID-19, а по прошествии месяца вакцинироваться от гриппа, либо наоборот.

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