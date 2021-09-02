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Генпрокурор РФ Краснов провел встречу с армянским коллегой во Владивостоке

Алексей Курильченко
06:25 02.09.2021
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов провел рабочую встречу с Генеральным прокурором Республики Армения Артуром Давтяном.
© Видео: Генпрокуратура РФ © Фото: Генпрокуратура РФ
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Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов в ходе рабочего визита во Владивосток провел встречу с Генеральным прокурором Республики Армения Артуром Давтяном. Краснов поблагодарил иностранного коллегу за принятое им приглашение поучаствовать в работе Восточного экономического форума.

«Уверен, что соответствующий опыт прокуратуры Армении вызовет неподдельный интерес участников мероприятия», – отметил Игорь Краснов.

На встрече руководители ведомств обсудили актуальные вопросы оказания правовой помощи и иные аспекты международного сотрудничества.

«Мы вместе стремимся к всесторонней защите прав граждан наших государств, укреплению законности и правопорядка, боремся с преступностью, не знающей государственных границ», - заявил Краснов.

Генеральные прокуроры России и Армении договорились о дальнейших шагах по реализации заключенных ранее в текущем году Меморандума и Программы, предусматривающих приоритетные направления сотрудничества, в том числе о визите российской делегации в Ереван для обсуждения проблем противодействия незаконному трансграничному перемещению цифровых финансовых активов, киберпреступности и коррупции.

Также Краснов пригласил Артура Давтяна в Москву на празднование 300-летия российской прокуратуры в январе 2022 года, выразив уверенность, что заданный вектор развития отношений будет способствовать успешному поиску решений в борьбе с новыми вызовами и угрозами и повышению эффективности усилий по обеспечению верховенства права.

Завтра, 3 сентября, руководители прокуратур России и Армении в рамках работы Восточного экономического форума вместе примут участие в сессии «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций».

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