Генпрокурор РФ Краснов прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом во Владивосток. Свой визит он начал с возложения венка на мемориальном комплексе «Боевая слава Краснознаменного Тихоокеанского флота» - самого значимого места памяти о приморцах, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.

Затем Краснов принял участие в собрании в честь открытия в городе пятого филиала Университета прокуратуры Российской Федерации. Мероприятие было приурочено ко Дню знаний.

«К этому празднику мы приурочили знаменательное событие – открытие в столице Приморья нового учебного заведения – Дальневосточного юридического института Университета прокуратуры Российской Федерации. Поручение о его создании мною было дано в конце прошлого года и мне очень приятно, что оно реализовано в такой короткий срок. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто внес вклад в решение этой непростой задачи», - отметил генпрокурор.

Также Краснов лично вручил студенческие билеты ученикам нового ВУЗа. Он поблагодарил всех причастных к открытию филиала, пожелал удачи в получении новых знаний и укреплении достойной преемственности вековых традиций.

Генпрокурор примет участие в работе VI Восточного экономического форума в сессии «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций», которая состоится 3 сентября.