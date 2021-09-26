В стране и мире Тяжелое наследство: как будут развиваться немецко-российские отношения после выборов в ФРГ Павел Ремнев Основная схватка на выборах идет между двумя кандидатами - это преемник Меркель и ее соратник по партии Армин Лашет и его конкурент социал-демократ Олаф Шольц по прозвищу «Шольцомат». © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Patrick Scheiber via www.imago-i globallookpress Читайте нас на: Справится ли Европа с газовым кризисом, переживет ли комфортно предстоящую зиму - во многом будет зависеть от того, как быстро будет запущен «Северный поток - 2», и способности европейских лидеров отстаивать свои позиции и суверенитет перед лицом Вашингтона. Касается это и Германии, где сегодня проходят парламентские выборы. Их результатом станет появление не только новой правящей коалиции, но и нового канцлера. Ангела Меркель после 16 лет правления уходит на заслуженный отдых. Кто придет ей на смену - сегодня главная европейская интрига. Основная схватка идет между двумя кандидатами - это преемник Меркель и ее соратник по партии Армин Лашет и его конкурент социал-демократ Олаф Шольц по прозвищу «Шольцомат». Оба - политики со стажем, умеренные консерваторы, примерно с равной степенью поддержки населения. Очевидно, что выбор нового канцлера и формирование правящей коалиции будет процессом непростым и долгим. В первую очередь, конечно, волнует, какую политику будет проводить Берлин в отношении России. И тут надо слушать не лозунги, а читать между строк, потому что вслух никто в Европе сейчас не скажет, что антироссийские санкции - это зло, а Украина всем надоела. Но кулуарно все понимают, что без «Северного потока» Германии этой зимой будет крайне тяжело, а убытки немецкого бизнеса исчисляются уже миллиардами. Этого ждали, на это надеялись, этого боялись… и это случилось. Ангела Меркель - женщина, которая 16 лет определяла европейскую политику - не пошла на очередные выборы. Люди перед избирательными участками Берлина рассказывают, чего они ждут от наступающей, без преувеличения, новой эпохи. «Эти 16 лет были достаточно стабильными в Европе. Лишь под конец эпохи Меркель люди стали понимать, что накопились проблемы. Преемнику Меркель будет непросто», - отметил горожанин по имени Маттиас. Пришедшая на выборы Катарина сказала, что ее одолевают смешанные чувства. «Не знаю, чего ожидать. Грядущее время несет для нас неизвестность. Но мы надеемся на лучшее», - пояснила она. Добраться до участка довольно сложно. Весь город перекрыт - в столице Германии проводят очередной берлинский марафон. На избирательном участке - европейская демократия изнутри. В одном из самых богатых районов Берлина все проводится в обычном доме престарелых, никакой охраны правопорядка и никаких наблюдателей. На этом же участке голосует Александр Рар с семьей - немецкий политолог, давний эксперт программы «Главное» на «Звезде». На вопрос, за кого он проголосовал, Рар ответил, что этого рассказывать нельзя. «Я голосовал за стабильность. И за ту партию, которая выступает за нормализацию отношений с Россией», - добавил он. Уже с утра начинаются странности. Так, один из центральных германских каналов вдруг опубликовал окончательные результаты голосования в бегущей строке. По ним выборы уже выиграли социал-демократы. Их лидер Олаф Шольц считается фаворитом на выборах. «Сегодня прекрасная погода - это уже хороший знак. Надеюсь, что как можно больше людей проголосуют, СДПГ получит хороший результат, и люди попросят меня стать следующим канцлером Германии», - заявил он на избирательном участке. А вот бюллетень кандидата от христианских демократов Армина Лашета должны аннулировать - он сложил его не той стороной, и все увидели, что он проголосовал за себя. «Мы все чувствуем, что это очень важные выборы. Выборы, которые определят, в каком направлении Германия будет двигаться в ближайшие годы. Вот почему это зависит от каждого голоса», - сказал он. Выборы проходят в напряженной обстановке. В последнюю неделю перед голосованием противоречия между разными политическими силами разрывали страну на части. На каждом столбе - по нескольку портретов кандидатов. Вдоль дорог - рекламные щиты. Правда, при всем разнообразии политических течений, складывается ощущение, что их делал один и тот же человек. Различается только цвет баннеров. Германия охвачена предвыборной лихорадкой. Здесь нет дня тишины, как в России, и этим пользуются. Даже в день голосования ни один социологический опрос не может дать однозначный ответ, кто победит. На каждом шагу - митинги, демонстрации, шествия, кандидаты на улицах борются за голоса избирателей. Социал-демократы раздают розы, рядом христианский демократ встречается с горожанами. Виден поразительный контраст: кандидат, его жена-блондинка и аккуратно причесанный сын стоят на фоне грязной мусорной урны и бездомного. Кандидат этого политкорректно не замечает и обещает Германии великое будущее.

В эти дни руководство политических партий позвало в Берлин всех своих сторонников. И, судя по тому, что происходит в столице Германии, откликнулись почти все. Приехав в Берлин, сразу же попадаешь в самый центр политической жизни - на центральном вокзале собираются колонны демонстрантов. Сюда же они возвращаются, чтобы разъехаться по домам в пригороде. Прямо перед Рейхстагом «зеленые» требуют перевести экономку на зеленые же рельсы, отказаться от автомобилей и самолетов. «Наше правительство обещало нам отказаться от добычи каменного угля. Но этот процесс идет слишком медленно. Мы должны в целом отказаться от энергии, добыча которой вредит окружающей среде. Такими темпами мы не сможем достичь целей. Поэтому нам нужно другое правительство», - объяснил свою позицию один из сторонников партии Флориан. А заодно тут хотят отказаться от атомной энергетики (к слову, самой чистой из существующих) и принудительно пересадить всех на велосипеды. Веганы требуют отказаться от мяса. Перед собравшимися выступают то артисты, то экоактивисты. В это время на другом конце города члены партии «Альтернатива для Германии» тоже требуют другого правительства. Еще из требований - запрет на прием мигрантов и выход Германии из Евросоюза. В эксклюзивном интервью «Звезде» кандидат в канцлеры Германии Алис Вайдель рассказала о своем видении будущих отношений с Россией. «Я не в восторге от политики Германии по отношению к России и, конечно же, я хотела бы, чтобы произошли изменения в лучшую сторону. Нашим странам нужна нормализация в дипломатических отношениях, также стоит пересмотреть санкционную политику, то есть полностью убрать санкции. И я очень надеюсь, что эти изменения в ближайшем будущем произойдут», - отметила она. Но вот шансов воплотить в жизнь свои заявления у Вайдель немного. Как и на полномасштабное представительство в Рейхстаге. Сторонников собралось намного меньше, чем у других партий. Насколько ожесточенная идет борьба можно судить по провокациям - перед митингом правой партии «Альтернатива для Германии», известной приверженностью традиционным семейным ценностям, кто-то вывесил флаги ЛГБТ-сообщества. Рядом еще один митинг. Судя по свисту, представители левых. Все те же радужные флаги, лозунги. Они за свободу волеизъявления, но снимать камере долго не дают. Сломанная камера еще раз показывает, что политическая борьба в Германии уже давно вышла за рамки цивилизованного диалога. И на кону многое - победитель будет контролировать Рейхстаг. Поэтому время рассмотреть кандидатов более пристально. «Нам нужна новая Восточная политика, которая не может строиться на принципах из 60-х, 70-х или 80-х годов. Теперь речь идет об отношениях Европейского союза и России. И я очень хочу, чтобы Россия ради общей безопасности согласилась с тем, что Европа объединилась в ЕС. И мы хотим иметь хорошие отношения между ЕС и Россией. И именно это взаимная перспектива, над которой мы должны работать, и есть основа нашей безопасности», - заявил Шольц в августе этого года. Лучшим кандидатом для России Шольца назвал политолог Александр Рар. «Он будет вести политику в русле прежнего канцлера Герхарда Шредера. Во многом он привержен старым идеям Вилли Брандта - в принципе, это икона СДПГ, который был архитектором Восточной политики, то есть сближения Германии с СССР. (Шольц – Прим.ред.) - это единственный политик, который говорит, что нужно пересмотреть Восточную политику, и я думаю, что он готов больше чем другие политики, больше чем Лашет идти на дальнейшее сближение с Россией», - объяснил он. Согласно данным опросов, на втором месте - Лашет. Происхождение для политика идеальное - сын шахтера, усердно учился, стал юристом и двинулся по партийной линии. Но нынешняя избирательная кампания сложилась очень неудачно. В середине июля Лашет смеялся и шутил на заднем плане, когда президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер говорил о жертвах наводнения в Эрфтштадте - одном из самых пострадавших от стихии городов на западе Германии. Такого немцы кандидату не простили. И даже когда за своего однопартийца начала агитировать Ангела Меркель, освистали заодно и канцлера. Впрочем, шансы у Лашета еще есть - очень много немцев не определились в своем выборе, а христианские демократы традиционно считаются самой сильной партией страны. Эксперты считают Лашета прагматичным политиком и в этом залог развития российско-германских отношений, в случае, если канцлером станет кандидат ХДС. «Армин Лашет не настроен против России, внутри он абсолютно пророссийски думающий политик. Я помню, как 20 лет назад он, работая еще в Европарламенте, был одним из вдохновителей концепции общей Европы вместе с Россией от Лиссабона до Владивостока», - подчеркнул Рар.



На значительное количество мест в бундестаге могут претендовать «зеленые», которых возглавляет Анналена Бербок. Это самый молодой кандидат на пост канцлера за всю историю Германии и одна из самых публичных фигур немецкой политики - без нее редко обходятся политические ток-шоу. «Россия очень неохотно поставляет природный газ в Европу. Путин хочет усилить политическое давление, чтобы ускорить выдачу разрешений на строительство "Северного потока - 2". Страдают потребители в Германии, у которых цены на газ вырастут, или которым, в крайнем случае, придется просто сидеть сложа руки. Эта игра с Путиным еще раз показывает, какую медвежью услугу оказали СДПГ и Союз своим обязательствам в отношении "Северного потока – 2" в Германии», - заявила Бербок на минувшей неделе. Впрочем, эксперты единодушны - поддержка избирателей, конечно, даст «зеленым» возможность избраться в Рейхстаг, но их там будет достаточно разве что для того, чтобы Анналене Бербок достался пост главы внешнеполитического ведомства. Что тогда ждет российско-германские отношения? «Спекуляции относительно того, что "зеленые" закроют "Северный поток"… Ну, у меня единственная фраза - пусть попробуют. Мне интересно, как они будут это делать. Социал-демократы и левые будут сдерживать антироссийский напор "зеленых". Ну Хайко Маас, напомню, что это министр иностранных дел Германии, начинал как ярый антироссийский политик, пробы негде было ставить. Ну его поправили. Не только коллеги по партии, но и сама политика его поправила», - прокомментировал руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Кто станет канцлером и кто будет контролировать Рейхстаг - это означает не просто власть в отдельно взятой стране. Германия на протяжении всей истории Евросоюза была его неформальным лидером. Ангела Меркель определяла не просто политику, а жизнь Старого Света. Именно она в 2015 году открыла дверь мигрантам, это благодаря ей по всем странам Евросоюза вырастали целые поля ветрогенераторов и солнечных батарей. Именно Меркель в 2014 году подчеркивала единство Евросоюза и США в введении санкций против России. «Германия – член западного союза (НАТО. – Прим. ред.), что ограничивает нас в самостоятельных действиях. Безусловно, существует конкуренция между некоторыми западными странами и Россией. Но как бы то ни было, стабилизация отношений между нашими странами - это в интересах Германии», - отметил депутат бундестага Бернд Бауманн. Другой депутат, Хью Бронсон, напомнил, что Россия и Германия связаны общей историей. «Для нас очень важно возобновить экономические отношения. Россия играет большую роль в развитии Европы. Германия и Россия должны оставаться партнерами, особенно если речь идет о политике, экономике, совместном будущем. Это для меня очень важный аспект», - сказал он. Без участия России невозможно не только решение глобальных вопросов, которые волнуют весь Евросоюз. Немецкой экономике нужен российский газ. И не только потому, что за отопление платить сейчас дорого. Это еще и серьезные затраты в промышленном производстве. И вот итог - на этой неделе немецкие бизнесмены потребовали от правительства прекратить конфронтацию с Россией. «Продолжающиеся политические конфликты с Россией и Белоруссией, а также внутренние споры ЕС с Польшей и Венгрией тревожат экономику. Новое федеральное правительство должно играть здесь активную роль в разрешении конфликтов. Необходима новая попытка для процесса разрядки с Россией. Многие европейские и международные проблемы не могут быть решены без России, независимо от того, относятся ли они к проблемам экологии, безопасности или экономики», - подчеркнул в заявлении в связи с выборами председатель Восточного комитета Оливер Хермес. На этом фоне абсурдными выглядят обвинения главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в том, что Москва якобы вмешивается в немецкие выборы. По факту у России нет принципиальных противоречий ни с одним из двух возможных кандидатов. И что-то делать, чтобы обеспечить чью-то победу или поражение, просто не имеет смысла, считают даже западные журналисты, которые обвиняли нашу страну в кибератаках во время президентских выборов в США в 2016 году. «Русские смогут ужиться с любым канцлером Германии. Они знают, что политика в отношении России вряд ли существенно изменится. "Зеленые" очень критически относятся к газовому проекту, но все равно: одно дело - заявления в ходе предвыборной компании, и другое - реальная политика, которую они будут проводить, оказавшись у власти. Путин, конечно же, это понимает, и поэтому, я думаю, что влияние на выборы в бундестаг небольшое», - написал в материале Die Welt журналист Кристоф Ваннер. Очень скоро станет известен состав парламента. А вместе с этим - кто займет пост канцлера. И это еще далеко не конец. После выборов настанет самое напряженное время: межпартийные переговоры, образование коалиций. Уже очевидно, что в немецком парламенте не будет ни одной достаточно сильной партии, чтобы решать все вопросы в одиночку. В прошлый раз этот процесс затянулся на полгода. Кажется, только один человек в немецкой политике уже давно мыслями на заслуженном отдыхе. Судя по фото в зоопарке среди попугаев, Меркель кажется вполне довольной жизнью. В центре Германии, у Брандебургских ворот - очередь перед музеем восковых фигур. Там туристов ждет сюрприз: в музее мадам Тюссо переодели Ангелу Меркель. На ней больше не официальный костюм, в каком ее привыкли видеть, а повседневная удобная одежда, больше подходящая обычной немецкой пенсионерке. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика