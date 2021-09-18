В Москве стартовал 58-й чемпионат мира по боксу среди военнослужащих

В подмосковном парке «Патриот» стартовал 58-й чемпионат мира по боксу среди военнослужащих.

На открытии чемпионата присутствовали президент Международного совета военного спорта полковник Эрве Пиччерилло (Франция) и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Старт 58-му чемпионату дал статс-секретарь – заместитель министра обороны России Николай Панков, который зачитал приветствие главы военного ведомства Сергея Шойгу.

В своем обращении министр отметил, что Россия заслуженно стала хозяйкой мероприятия столь высокого уровня.

«У нас крепкие традиции армейского спорта, большой опыт организации представительных международных соревнований, необходимая современная инфраструктура и, конечно же, миллионы горячих поклонников этого вида единоборств. И что особенно важно – российская сборная сможет выступить на мировом первенстве под государственным флагом и гимном», - подчеркнул Шойгу, выразив уверенность, что состязания пройдут в честной борьбе, будут способствовать развитию доверия между странами и укреплению военного сотрудничества.

В Минобороны уточнили, что предварительные поединки и полуфиналы турнира пройдут в спортивном комплексе ЦСКА «Игровой» с 19 по 24 сентября, а финальные бои состоятся на ВТБ Арене имени Льва Яшина 25 сентября.

На турнире будут разыграны награды в 15 весовых категориях. Всего на чемпионате выступят свыше 230 боксеров из 36 стран. Всего за семь дней соревнований участники 58-го чемпионата мира среди военнослужащих по боксу в Москве проведут 216 боев. Победители и призеры во всех весовых категориях среди мужчин и женщин станут известны 25 сентября.

Последний чемпионат мира Международного совета военного спорта по боксу был проведен в Республике Казахстан в 2014 году.

«Наши солдаты молоды. Мы вместе несем ответственность за распространение среди этих молодых людей военных ценностей: дисциплины, самоотдачи, командного духа и терпимости. Я уверен что грядущие Кадетские игры, которые начнутся в Санкт-Петербурге 22 августа 2022 года, дадут возможность собрать молодых солдат, чтобы разделить девиз CISM: "Дружба через спорт"», - отметил президент Международного совета военного спорта полковник Эрве Пиччерилло.

Заместитель Министра обороны РФ Николай Панков, в свою очередь подчеркнул, что соревнования, проводимые под эгидой Международного совета военного спорта, дают возможность обмена опытом, а также вносят весомый вклад в развитие и укрепление военного сотрудничества между государствами.

В ходе церемонии открытия состоялся парад спортсменов, представляющих 36 стран. Всего на турнире выступит 231 боксер - за семь дней они проведут 216 боев.

«Желаю всем участникам соревнований незабываемых спортивных впечатлений и побед, достигнутых в честной борьбе. Пусть победит сильнейший. 58-й чемпионат мира Международного совета военного спорта по боксу объявляю открытым!», - сказал, открывая 58-ой чемпионат мира по боксу, Николай Панков.

В небе над «Патриотом» участников соревнований приветствовали пилотажная группа Самарского филиала ЦСКА на вертолетах Ми-2 с флагами Российской Федерации, Международного совета военного спорта и Центрального спортивного клуба Армии. Также свое мастерство в небе показали парашютисты команды ЦСКА. Сильнейшие армейские спортсмены продемонстрировали фигуры высшей парашютной акробатики.

Завершилось мероприятие выступлением Дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова во главе с начальником ансамбля и его художественным руководителем - заслуженным артистом России полковником Геннадием Саченюком. На последних аккордах выступления александровцев в небе прошли ромбом летчики пилотажной группы «Стрижи».