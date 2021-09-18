Сборная России вышла в 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу с первого места в группе

В матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по мини-футболу в Литве сборная России со счетом 4:1 обыграла команду Гватемалы.

Забитыми мячами в составе россиян отметились Андрей Афанасьев, Янар Асадов, Сергей Абрамов и Артем Антошкин. У сборной Гватемалы отличился Роман Альварадо, сообщает ТАСС.

В финальной части чемпионата мира играют 24 сборные, которые разбиты на шесть групп. В 1/8 финала выходят две лучшие команды и еще четыре лучшие сборные из занявших третьи места. Сборные России и Гватемалы выступали в группе В вместе с командами Египта и Узбекистана. Россияне разгромили египтян со счетом 9:0 и победили Узбекистан с результатом 4:2.

Российская команда смогла набрать 9 очков и одержать третью победу, благодаря чему вышла в плей-офф с первого места.