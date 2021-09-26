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В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения о госпитализации детей в Таганроге

Елизавета Потейчук
20:02 26.09.2021
В Роспотребнадзоре начали проведение санитарной проверки из-за предполагаемого отравления детей хлором после посещения аквапарка в Таганроге.
В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения о госпитализации детей в Таганроге
© Фото: Павел Бедняков РИА Новости
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Роспотребнадзор начал проводить санитарно-эпидемиологическое расследование по случаю плохого самочувствия детей после посещения аквапарка в Таганроге. В ведомстве сообщили, что в пробах воздуха обнаружено превышение концентраций хлора. Для приостановки деятельности аквапарка готовятся материалы.

«В связи с поступлением информации в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области о происшествии в Таганроге, где шестеро детей после посещения аквапарка обратились с жалобами на рвоту, головокружение, слезотечение, тошноту, специалистами Роспотребнадзора незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование», - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.

Кроме того, на проверку на санитарно-химические и микробиологические показатели отобраны пробы воды. В двух из трех проб воздуха концентрации хлора оказались повышенными в 1,6 раза, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

«Специалистами Управления Роспотребнадзора по Ростовской области готовятся материалы для приостановки деятельности объекта», - отмечается в сообщении.

В Таганроге были госпитализированы шестеро детей с признаками отравления парами хлора после посещения бассейна. СУ СК РФ по Ростовской области начало проверку по факту случившегося.

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