В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения о госпитализации детей в Таганроге

Роспотребнадзор начал проводить санитарно-эпидемиологическое расследование по случаю плохого самочувствия детей после посещения аквапарка в Таганроге. В ведомстве сообщили, что в пробах воздуха обнаружено превышение концентраций хлора. Для приостановки деятельности аквапарка готовятся материалы.

«В связи с поступлением информации в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области о происшествии в Таганроге, где шестеро детей после посещения аквапарка обратились с жалобами на рвоту, головокружение, слезотечение, тошноту, специалистами Роспотребнадзора незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование», - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.

Кроме того, на проверку на санитарно-химические и микробиологические показатели отобраны пробы воды. В двух из трех проб воздуха концентрации хлора оказались повышенными в 1,6 раза, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

«Специалистами Управления Роспотребнадзора по Ростовской области готовятся материалы для приостановки деятельности объекта», - отмечается в сообщении.

В Таганроге были госпитализированы шестеро детей с признаками отравления парами хлора после посещения бассейна. СУ СК РФ по Ростовской области начало проверку по факту случившегося.