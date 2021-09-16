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Более 20 школьников отравились после распыления перцового баллончика в Махачкале

Светлана Иванова
15:41 16.09.2021
19 пострадавших госпитализированы, трое находятся в реанимации.
Более 20 школьников отравились после распыления перцового баллончика в Махачкале
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В махачкалинской средней школе № 36 распылили газовый баллончик, в результате 24 человека отравились неизвестным веществом, 19 из них были доставлены в медицинское учреждение. Инцидент произошел утром в четверг, 16 сентября.

«По предварительным данным, всего 24 пострадавших, 19 были госпитализированы. Предварительная причина — перцовый баллончик, распыленный девятиклассником», - приводит ТАСС слова представителя мэрии города.

На месте происшествия находятся врио заместителя мэра Эмилия Раджабова и начальник управления образования Махачкалы.

Отмечается, что пострадали ученики 2-го, 5-го, 9−10-х классов, а также один учитель. Трое получивших отравление находятся в реанимации.

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