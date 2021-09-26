В США планируют создать ядерные микрореакторы для нужд армии

В министерстве обороны США анонсировали план по разработке ядерных микрореакторов для военных нужд. Из-за роста потребления энергии в армии Штатов военное ведомство приняло решение создать маленькие модульные реакторы, мощность которых составляет от одного до 50 мегаватт.

Микрореакторы смогут работать вне зависимости от электрических сетей. Компании из Вирджинии и Мэриленда будут разрабатывать прототип силовой установки, который представят Пентагону в начале следующего года.

«Безопасный, маленький и переносной реактор удовлетворит растущий спрос военных на энергию. Он станет поддержкой для армии США в критически важных операциях в отдаленных суровых условиях», - пишет издание Business Insider.

Однако эксперты отметили и минусы новой разработки. В частности, во время транспортировки микрореакторы могут стать мишенью для врагов армии США.

Ранее в Пентагоне заявили о желании воссоздать «морского монстра» родом из СССР. Планируется создание экранопланов как перспективного средства доставки вооружения и грузов в места ведения боевых действий.