В Пентагоне захотели воссоздать «морского монстра» родом из СССР

В Пентагоне задумались о воссоздании экранопланов, как перспективного средства доставки вооружения и грузов в места ведения боевых действий. За основу решено взять советские разработки. Об этом сообщает портал Popular Mechanics.

В материале отмечается, что традиционные воздушные перевозки исчерпали себя, а морские средства доставки имеют ряд серьезных ограничений по срокам и необходимой инфраструктуре.

«Летательные аппараты типа экраноплан способны парить над поверхностью Земли со скоростью, схожей со скоростью самолета. При этом на такой высоте уменьшается сопротивление. Экраноплан взлетает с воды, а затем в течение всего полета парит над ней», - объяснил автор статьи.

Обозреватель издания полагает, что воссозданный экраноплан сможет выступить в качестве носителя роботизированных беспилотников, с помощью которых США будут патрулировать пространство над Арктикой.

В качестве эталонного примера, портал приводит советский проект «Лунь». Крылатая машина могла преодолевать расстояние до 1700 километров со скоростью до 550 километров в час. При этом, «Лунь» брал на борт до 100 тонн полезного груза. Из-за исполинских размеров, наделявших экраноплан такими выдающимися характеристиками, его прозвали «летающим морским монстром».