Британец Хэмилтон выиграл Гран-при России «Формулы-1»

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке 15-го этапа «Формулы-1» — Гран-при России. Хэмилтон первый в «Формуле-1» пилот, взявший первенство на 100 гонках.

Макс Ферстаппен, пилот Red Bull из Нидерландов, пришел вторым, отстав на 53,271 секунду. Пилот Ferrari испанец Карлон Сайнс-младший занял третье место в гонке (+1:02.475). Выступающий за Haas россиянин Никита Мазепин - на 18 месте. Гран-при Турции, следующий этап чемпионата, пройдет с 8 по 10 октября.

Ранее стало известно, что Россия примет заключительный этап «Формулы-3», который отменили в США. Пресс-служба чемпионата сообщила, что заключительный этап гонки будет принимать Сочи.