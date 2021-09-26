В Роспотребнадзоре назвали условие, при котором COVID-19 может стать сезонной болезнью

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием в случае достижения коллективного иммунитета на уровне 80%. При этом Горелов подчеркнул, что скорректированы прогнозы более ранней победы над коронавирусной инфекцией при наличии иммунитета у 60% населения.

«Можно выстроить абсолютно чёткий прогноз: при наличии коллективного иммунитета на уровне 80% (а он состоит из двух составляющих — поствакцинального и естественного) заболевание станет сезонным», — пояснил ТАСС Александр Горелов.

Ранее Горелов рассказал, почему младенцы уязвимы перед коронавирусом. По его словам, это объясняется тем, что дети часто заражаются от родителей и находятся в фазе развития адаптации иммунитета.