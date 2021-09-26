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В РАН развеяли миф об опасности вышек сотовой связи

Анна Назайкина
18:10 26.09.2021
По мнению эксперта, утверждения о том, что такие сооружения пагубно воздействуют на человеческий организм, являются необоснованными.
В РАН развеяли миф об опасности вышек сотовой связи
© Фото: Luis Lima Jr, KeystonePressAgency,globallookpress
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Член комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН Ростислав Полищук в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» оценил влияние вышек сотовой связи на здоровье человека.

По мнению эксперта, утверждения о том, что такие сооружения пагубно воздействуют на человеческий организм, являются необоснованными «знахарскими придумками».

«Они (вышки сотовой связи — Прим.ред.) совершенно безопасны. Это все знахарские придумки. Абсолютно безопасно. Эти волны никак не влияют на человека», - заверил он.

Ранее китайский физик-инженер Шан Чжинань заявлял, что в современном мире человека постоянно окружают различные источники излучения, однако мобильные телефоны не являются самыми опасными из них. Ученый утверждал, что в настоящее время нет данных, подтверждающих взаимосвязь между излучением от смартфонов и развитием онкологических заболеваний.

Кроме того, физик добавил, что в соответствии с классификацией канцерогенов Международного агентства по изучению рака электромагнитное излучение входит в категории 2B и 3, что соответствует показателям маринованных огурцов и кофе.

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