Спасатели транспортировали трех погибших с Эльбруса на высоту 5,1 тыс. метров
Тела трех погибших при восхождении на Эльбрус спустили на высоту 5100 метров. Далее будет использован транспорт.
© Фото: elbrusskii_vpso, Instagram
Спасателям МЧС удалось спустить тела трех погибших с горы Эльбрус на высоту 5100 метров. После этого их будут доставлять на транспорте на гусеничном ходу.
«В 16.10 (по мск) 26 сентября спасателями осуществлен спуск с горы Эльбрус тел 3 погибших альпинистов на высоту 5100 метров», - сообщается в Telegram-канале МЧС России.
В ходе восхождения на Эльбрус заблудилась группа альпинистов из 19 человек. Крайне опасные погодные условия стали причиной гибели пяти человек. Выживших туристов в тяжелом состоянии обнаружила группа спасателей и скалолазов. Их доставили в больницу с серьезными травмами.