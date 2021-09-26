Потенциальный космический турист предпочел российский «Союз» кораблю Crew Dragon Илона Маска

Глава представительства компании Space Adventures в России Сергей Костенко заявил, что один из потенциальных туристов желает полететь в космос на отечественном корабле «Союз», а не на Crew Dragon - аппарате Илона Маска. Причиной такого выбора стала надежность пилотируемого корабля российского производства.

Костенко рассказал, что сейчас в компанию обращается множество потенциальных клиентов, которые хотят совершить путешествие в космос. Среди желающих есть и российские граждане.

Ранее космический корабль Илона Маска успешно вернулся на Землю. Аппарат Crew Dragon с гражданским экипажем пробыл на орбите трое суток и приводнился в Атлантике.