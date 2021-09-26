Диетолог рассказала, можно ли пить молоко каждый день

Люди, не страдающие непереносимостью молока, могут спокойно употреблять его каждый день без вреда для здоровья. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказала врач-диетолог Анна Белоусова.

«Если человек может пить молоко, и у него от этого нет никаких негативных последствий, например, диареи, он может его пить каждый день. Потому что молоко - это достаточно адаптированный для человека продукт… Прекрасный источник белка», - отметила собеседница.

В случае, когда организм реагирует на этот продукт с опаской, можно употреблять его в составе блюд - например, оладий или каши, пояснила Белоусова. Если же хочется молока в чистом виде, то можно приобрести в аптеке препараты на основе ферментов, расщепляющих молочный сахар, добавила она. Однако, по словам специалиста, если есть серьезная непереносимость, то все же лучше не рисковать.

«Действительно, если люди идут с непереносимостью молока какой-то возрастной, допустим, то им лучше не рисковать. Здесь в дело вступают кисломолочные напитки - кефир, ряженка, простокваша, йогурт питьевой», - подчеркнула Белоусова.

Ранее специалист по питанию предупредил об опасных сочетаниях продуктов. В частности, молоко и молочные продукты не рекомендуется употреблять вместе с мясом, рыбой и яйцами.