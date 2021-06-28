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Диетолог предупредил об опасных для здоровья сочетаниях продуктов

Светлана Иванова
10:06 28.06.2021
Эксперт призвал не сочетать между собой животный белок из разных групп продуктов питания, отказаться от одновременного использования репчатого лука и чеснока, а также пить чай и кофе только через 45 минут после приема пищи.
Диетолог предупредил об опасных для здоровья сочетаниях продуктов
© Фото: Heather Gill, Unsplash.com
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Сочетать некоторые продукты между собой не рекомендуется, даже если сами по себе они являются полезными. Об этом предупредил специалист по питанию и диетологии Вейсель Джиерли, пишет газета «Известия» со ссылкой на турецкое издание Cumhuriyet.

Речь идет о совместном употреблении йогурта и редиса, репчатого лука и чеснока, блюд из яиц с чаем и в целом чая или кофе с едой.

Эксперт призвал употреблять отдельно друг от друга мясо, рыбу, курицу, молоко, молочные продукты и яйца, поскольку лучше не сочетать между собой животный белок из разных групп продуктов питания.

Также следует отказаться от блюд, в которых используются сразу и репчатый лук и чеснок. По мнению специалиста, в противном случае возможно несварение желудка, а также появление пятен на коже и головокружение.

Другой сомнительной добавкой к еде Джиерли назвал йогурт и редис, которые могут вызвать изжогу в желудке. Также эксперт посоветовал отказаться от совместного употребления блюд из йогурта и кислых продуктов, наподобие уксуса.

Блюда из яиц лучше включать в пищу без чая, потому что содержащееся в этом напитке вещество танин препятствуют усвоению железа. В целом кофе и чай стоит пить только через 45 минут после еды, потому при совместном употреблении снижается количество усвояемого железа.

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