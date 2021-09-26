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Песков упрекнул США в попытках накачать рейтинг при помощи русофобии

Ян Брацкий
14:19 26.09.2021
Ранее пресс-секретарь российского президента заявил, что решение о введении санкций будет наихудшим сценарием развития отношений двух стран.
Песков упрекнул США в попытках накачать рейтинг при помощи русофобии
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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В Кремле надеются, что анонсированные официальным Вашингтоном санкции против россиян не будут введены. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, шаги американской администрации в этом вопросе продиктованы лоббистскими компаниями за большие деньги и попыткой накачать рейтинг.

Ранее Песков выразил уверенность, что новые санкции США против россиян будет наихудшим сценарием развития отношений двух стран и перечеркнут «дух саммита в Женеве».

«И здесь, конечно, хочется надеяться, что такой глупости совершено не будет, а по-иному это квалифицировать не получается. И что не будет просто секирой такой бездумной нанесен вред, причем сокрушительный, наверное, вред, духу и атмосфере Женевы», - сказал Песков в интервью программе «Москва Кремль. Путин»

Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США в минувшую среду, 22 сентября, одобрил законопроект о введении ограничений против 35 россиян, среди которых оказались пресс-секретарь президента и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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