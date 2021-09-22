В Кремле выразили сожаление из-за позиции Эрдогана по Крыму

Россия хорошо знакома с позицией турецких властей относительно вхождения Крыма в состав РФ. При этом в Кремле сожалеют, что новые заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана звучат накануне его рабочего визита в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва со своей стороны категорически не согласна с суждением Эрдогана относительно принадлежности полустрова.

«Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит в Россию. Эта позиция нам хорошо известна, мы с ней категорически не согласны и будем продолжать работать с турецкой стороной», - пояснил Песков в ходе брифинга с журналистами.

Представитель Кремля добавил, что Москва предпочитает сосредоточиться на развитии двусторонних отношений с Турцией и решении очень горячих региональных вызовов.

Ранее президент Турции вновь отказался признавать Крым частью России, а также указал на необходимость прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар.

Визит Эрдогана в Россию для переговоров с главой России Владимиром Путиным ожидается 29 сентября.