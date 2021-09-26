«Медведь же видит, что это Путин»: Песков рассказал об обеспечении безопасности президента на отдыхе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» об обеспечении безопасности главы государства Владимира Путина во время его отдыха в тайге.

«Дикая природа есть дикая природа, ее никто не может обуздать. Безопасностью президента занимаются постоянно те, кому это положено», — рассказал Песков.

Также в эфире программы показали фрагмент беседы, на котором российский лидер рассказывает, что к палаточному лагерю, где была остановка на ночлег, приходили медведи.

Представитель Кремля поддержал шутливый тон, сказав, каким образом могут себя повести обитатели тайги при встрече с высокопоставленными лицами.

«Медведь, он же видит, что это Путин», - сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее Кремль опубликовал кадры с отдыха президента РФ в сибирской тайге. Поездку в Саяно-Шушенский заповедник глава государства осуществил в начале сентября в компании министра обороны Сергея Шойгу и директора заповедника Геннадия Киселева. Путин проехался на вездеходе, осмотрел окрестности, поймал несколько крупных рыб в таежной реке и провел ночь в палатке.