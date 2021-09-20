Саакашвили назвал плюсы «Северного потока - 2» для Украины

Газопровод «Северный поток - 2» из России в Германию может принести пользу Украине, но в долгосрочной перспективе. Такого мнения придерживается экс-президент Грузии и глава исполкома Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили.

«"Северный поток-2"» может принести выгоду Украине. У страны достаточно собственного газа… Завершение газопровода хорошо, потому что украинцы будут добывать свой собственный газ. Украинцы научатся его экономить», - заявил он в интервью польскому порталу Energetyka24.

Бывший грузинский лидер добавил, что Киев сможет стать самодостаточным в газовых вопросах и, более того, начать поставлять топливо на экспорт.

«И поэтому мы можем извлечь выгоду из этой краткосрочной крупной дипломатической геополитической катастрофы», - заключил Саакашвили.

Последнюю трубу второй нитки газопровода специалисты сварили шестого сентября. Ранее стало известно, что первые поставки газа европейским потребителям по новому трубопроводу могут начаться с октября этого года.