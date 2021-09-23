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Москвичам пообещали «старое» бабье лето на следующей неделе

Анна Назайкина
15:57 23.09.2021
На следующей неделе в столице столбики термометра поднимутся до плюс 15.
Москвичам пообещали «старое» бабье лето на следующей неделе
© Фото: Andrew_sh, Pixabay
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«Старое» бабье лето ожидается в Москве на грядущей неделе, ожидается ясная, солнечная погода, потепление наступит в следующий вторник и будет продолжаться пять дней. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В условиях высоких показаний барометров, которые достигнут 760 миллиметров ртутного столба, что на 15 единиц выше нормы, стрелка прибора покажет "ясно" - начнется настоящее, пусть старое, но все-таки бабье лето с характерной устойчивой солнечной и сухой погодой, которая продержится как минимум пять суток, что соответствует естественному синоптическому периоду», - сказал он.

По словам синоптика, сильного потепления ожидать не стоит, так как астрономическая осень уже наступила: дневное время суток стало короче ночного, а приток лучистой энергии стремительно уменьшается.

«В среднем ночами воздух в столице станет остывать до нуля - плюс 5, а днем сумеет прогреваться до плюс 10-15. Но дефицит тепла будет компенсирован солнечным обилием - индекс ультрафиолета повысится с осеннего нуля до летних трех единиц. Вместе с бабьим летом наступит и один из красивейших периодов года, который именуют золотой осенью», - добавил специалист.

Ранее начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что сентябрь 2021 года может стать самым холодным в столичном регионе с начала века.

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