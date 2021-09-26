В Кремле оценили вероятность контактов Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал контакты лидеров России и Украина Владимира Путина и Владимира Зеленского маловероятными из-за позиции Киева.

«Здравая логика диктует необходимость контактов между двумя президентами. Но реальность говорит о том, что эти контакты мало возможны до тех пор, пока продолжается такая позиция Киева», - сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

По мнению представителя Кремля, причина таких сложностей в контактах с украинскими коллегами, в частности, заключается в том, что работа по реализации Минских соглашений «зашла в тупик».

«Активные попытки по линии министров и политических советников, которые занимаются этой темой в контексте Четверки, предпринимаются, чтобы снова реактивировать этот процесс. Но реально он находится, конечно, в тупике. И тупик этот связан исключительно с позицией Украины», - продолжил он.

Ранее Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН заявил о готовности встретиться с Путиным, «когда он будет готов».