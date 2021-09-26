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Нарышкин рассказал о сотрудничестве СВР с разведками других стран по Афганистану

Роман Захаров
14:17 26.09.2021
Директор СВР перечислил страны, со спецслужбами которых сотрудничает российская разведка по Афганистану.
Нарышкин рассказал о сотрудничестве СВР с разведками других стран по Афганистану
© Фото: Oliver Weiken, dpa, globallookpress
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Нормализация ситуации в Афганистане, или стремление к нормализации ситуации в этой стране, относится к компетенции всех региональных держав: государств Центральной Азии, Китая, Индии, Пакистана, Ирана и России. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в беседе с RT.

«В этом смысле большое значение имеет и взаимодействие разведывательных служб на партнерском канале», - добавил он.

Нарышкин подчеркнул, что в настоящий момент «мы практически со всеми названными мною державами, странами ведем такой интенсивный партнерский диалог с нашими коллегами, с разведывательными службами этих стран».

Ранее директор Службы внешней разведки заявил, что Россия по линии разведслужб обменивается с США данными по Афганистану. В частности, по его словам, это касается информации об угрозах с территории этой страны.

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