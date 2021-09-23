В стране и мире Нарышкин рассказал об обмене данными между РФ и США по Афганистану Виктория Ивашечкина Директор СВР уточнил, что это касается информации об угрозах с территории данной страны. © Фото: Adrien Vautier Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия по линии разведслужб обменивается с США данными по Афганистану. В частности, это касается информации об угрозах с территории этой страны. «Мы обмениваемся с коллегами из разных разведывательных организаций информацией, оперативной, которая касается вопросов в борьбе с международным терроризмом», - сказал Нарышкин, передает РИА Новости. Ранее замглавы МИД РФ рассказал, на что направлена политика России по Афганистану. По словам Сергея Рябкова, Россия придерживается последовательной политики по Афганистану, чтобы обеспечить безопасность своих границ В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика