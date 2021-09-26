«Люди молились»: пассажир самолета рассказал о последствиях удара молнии над Черным морем

Бортпроводникам рейса Екатеринбург - Сочи пришлось экстренно успокаивать пассажиров после удара молнии в самолет. В этот момент воздушное судно готовилось к посадке в аэропорту Сочи. Над побережьем Черного моря разразилась гроза и в лайнер ударила молния.

«Мы увидели яркую вспышку и громкий хлопок. Затем началась легкая болтанка и паника в салоне. Люди даже вставали с кресел, кричали, молились, но бортпроводники сработали оперативно - они успокоили всех», - приводит сайт «Комсомольской правды» слова одного из пассажиров.

В момент инцидента на борту находились 175 туристов. Испытывать их терпение на прочность экипаж не стал и запросил посадку на запасном аэродроме в Краснодаре. Спустя некоторое время самолет благополучно сел в краевой столице.

Техники осмотрели судно и пришли к выводу, что молния не причинила никакого вреда. Вчера из-за непогоды в Краснодарском крае сразу несколько самолетов с пассажирами были вынуждены поступить аналогичным образом.