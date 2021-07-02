На пределе возможностей: как проходят испытания военные автомобили «Атлет» и «Мустанг»

В подмосковных Бронницах испытывают на прочность «Атлета» и «Мустанг». Так называются бронеавтомобиль и новый военный грузовик, которые скоро примут на вооружение.

Через косоволновый участок синусоидального профиля по клиновым холмам ухабистой дороги. На сложных, как их названия, препятствиях каждая деталь работает на пределе возможностей. Это позволяет значительно ускорить испытания. Если по обычной дороге автомобилю надо накатать 30 тысяч километров, то здесь всего тысячу.

Сейчас испытание вибрацией и тряской проходит новая машина технической разведки МРТК. Созданная на базе Тайфун-ВДВ. В августе ее впервые покажут всему миру на военно-техническом форуме «Армия».

Здесь же сейчас проходит госиспытания бронеавтомобиль «Атлет». Он же «Тигр» только на высшей ступени эволюции. У него лучше противоминная стойкость, проходимость и мощность двигателя. «Атлет» успешно дебютировал на учениях «Кавказ-2020».

НИИ военной автомобильной техники помимо тест-драйва «ходовки» изобрел и запатентовал метод испытания двигателей и трансмиссий. Секрет скрыт в математических формулах и особом режиме разгона и торможения.

Изобретательская и рационализаторская деятельность под руководством Главного управления боевой подготовки уже приносит плоды. Сокращается объем пробега, трудозатраты, время испытаний и их стоимость.

Ранее сообщалось, что для российской армии планируют создать транспортер нового поколения, который придет на замену МТ-ЛБ. Эта машина служит уже почти 60 лет, но было принято решение разрабатывать новые, модернизированные экземпляры.