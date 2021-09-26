В России за сутки выявили 22 498 новых случаев заболевания COVID-19

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 22 498 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 758 (7,8%) без клинических проявлений», - информирует оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

В России за минувшие сутки выявили 22 498 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом по стране за все время пандемии увеличилось до 7 420 913.

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