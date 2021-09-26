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В России за сутки выявили 22 498 новых случаев заболевания COVID-19

Роман Захаров
12:17 26.09.2021
В Москве зарегистрировано 3 275 новых случаев заболевания коронавирусом.
В России за сутки выявили 22 498 новых случаев заболевания COVID-19
© Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
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В России за минувшие сутки выявили 22 498 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом по стране за все время пандемии увеличилось до 7 420 913.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 22 498 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 758 (7,8%) без клинических проявлений», - информирует оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

В Москве зарегистрировано 3 275 новых случаев заболевания, госпитализация понадобилась 767 заразившимся.

Днем ранее в России врачи выявили 22 041 новый случай COVID-19.

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