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В России за сутки выявили 22 041 новый случай заражения COVID-19

Анна Назайкина
12:30 25.09.2021
У 8,7% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.
В России за сутки выявили 22 041 новый случай заражения COVID-19
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние 24 часа выявили 22 041 новый случай COVID-19 в 85 регионах. Вылечиться от новой инфекции за сутки удалось 16 325 россиянам. Также в стране был зарегистрирован новый рекорд по числу умерших от коронавируса - 822 человека.

Как отмечается, у 8,7% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 3 211 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 1 907 новых случаев COVID-19. Далее следует Московская область - там за сутки количество инфицированных выросло на 1 106. Наименьшее число заболевших за сутки - в Магаданской области(20), Ненецком автономном округе(14) и на Чукотке(10) .

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 7 398 415. За весь период зафиксировано 203 095 летальных исходов, выздоровели 6 590 933 человека.

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