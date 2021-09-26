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Минтруд сообщил о проактивных выплатах беременным с января

Ян Брацкий
12:12 26.09.2021
Социальные службы и работодатели будут сами обмениваться необходимой для оформления выплат информацией.
Минтруд сообщил о проактивных выплатах беременным с января
© Фото: Sergey Voronin, RussianLook, globallookpress
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С января следующего года пособия по беременности и родам будут начисляться автоматически. Проект нового постановления кабмина поступил на рассмотрение правительства, сообщили в министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации.

Благодаря изменению порядка взаимодействия работодателей и профильных ведомств, Фонд социального страхования сможет отправлять пособия получателю напрямую после сообщения об уходе конкретного сотрудника в декретный отпуск. Известия о рождении ребенка будут передаваться органами ЗАГСа, пишет «Российская газета». Ну а больничный лист можно будет оформлять в электронном виде, не собирая документов для его оплаты.

Как отмечает издание, в России на ежемесячные пособия беременным женщинам направили 73 миллиарда рублей. Средства предусмотрены для россиянок, вставших на профилактический учет в ранние сроки беременности.

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